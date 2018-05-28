ديبيكا أخبرت أنيل كابور عن السبب وراء عدم حضورها زفاف سونام كابور، إليكم التفاصيل..

ديبيكا بادوكون

انشغلت ديبيكا بادوكون خلال هذا الشهر في تحضيراتها لحضور حفل ومهرجان كان السنيمائي الذي أقيم في باريس مؤخرًا.

واستهلت فرصة ظهورها في مومباي أيضًا عندما حصلت على جائزة بأن تكون بكامل أناقتها بفستان أسود، وحضر أنيل كابور وكان متوجدًا تلك الأمسية.

انتشر فيديو يظهر فيه أنيل كابور و ديبيكا، وتظهر فيه ديبيكا تعتذر من أنيل كابور لأنها لم تتمكن من حضور زفاف ابنته سونام كابور من أناند اهوجا.

بالرغم من صوت الموسيقى العالي، إلا أنه يمكنك سماع ديبيكا "اشتقت لك يا أنيل"

عقد الزوجان سونام واناند اهوجا قرانهما في الـ8 من مايو،وكان حفل زفافهما حديث البلد، حيث أن الحضورالذين شاركوا في الإحتفال:ك كارينا كابور، أمير خان، شاروخان، أميتاب باتشان، آيشواريا راي وسلمان خان.

على الصعيد الفني، أنيل يتجهه لإطلاق فيلمه الثالث Race" " والذي من المتوقع عرضه في حزيران.

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