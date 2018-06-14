أمل العوضي

يبدو أن قضية طرد المذيعة الكويتية أمل العوضي من برنامج "لمسة فوز" الذي يعرض على شاشة تلفزيون الكويت يتم تداولها على نطاق واسع حتى وصلت إلى الصحف العالمية.

فقد نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، تقريراً تحت عنوان: "مقدمة برامج تلفزيونية تطرد أثناء تقديمها حلقة مباشرة بعدما رأى متابعون أن ملابسها غير مناسبة لشهر رمضان".

ونقل التقرير تفاصيل ما حدث مع العوضي من دون إبداء أي رأي إضافي. يشار إلى أن الإعلامية الكويتية كانت شاركت متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات" موضحة أنها لا تعرف سبب فصلها من العمل في البرنامج.

وأكدت أنها حافظت خلال تقديمها له على ألفاظها وكلامها وأسلوبها وطريقة ارتداء ملابسها بما يتناسب مع الشهر الفضيل، وطالبت بتوضيح السبب في بيان رسمي يصدر عن وزارة الإعلام الكويتية.

وقالت الصحيفة «أمل العوضي ٢٩ عاماً، طُردت من وظيفتها كمذيعة في برنامج مسابقات على التلفزيون الكويتي الحكومي، وحسب ما يقال فقد طلب مسؤول حكومي خروجها أثناء البث، وعلى الهواء».

وتابعت الصحيفة أن «سبب طردها هو ملابسها التي كانت ترتديها، ونشرت على موقعها صوراً لما كانت ترتديه العوضي، مع لقطات فيديو من الحلقة».

وأضافت أنه «كانت هناك اعتراضات على «تويتر» من المشاهدين على ملابس المذيعة غير المناسبة لشهر رمضان، وقد كانت ترتدي فستاناً كريمياً بطول الركبة، مع أكمام موديل البوق».

وعرضت الصحيفة رد العوضي على الحادثة عبر حسابها في «سناب شات»، وأنها لم تُبلّغ رسمياً بسبب خروجها على الهواء، رغم حرصها على مراعاة خصوصية شهر رمضان في ملابسها ومظهرها وأدائها.

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