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صحيفة ديلي ميل البريطانية تنشر قصة طرد أمل العوضي من برنامجها "لمسة فوز"

صحيفة ديلي ميل البريطانية تنشر قصة طرد أمل العوضي من برنامجها "لمسة فوز"
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