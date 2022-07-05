ديمة قندلفت ترقص السالسا.. وتبدو كعروس كلاسيكية

خطفت الفنانة السورية ديمة قندلفت الأنظار إليها في حفل زفاف الممثل السوري أنس طيارة من زوجته مصممة الأزياء اللبنانية كارول بو خالد، والذي أقيم يوم أمس الإثنين في منطقة البترون بلبنان.

ديمة قندلفت بالأبيض في حفل زفاف أنس طيارة وكارول بوخالد

بدت ديمة قندلفت كعروس في حفل الزفاف بإطلالتها البيضاء الأنيقة والملوكية، فاختارت التألق مُرتديةً فستان سترابلس بقصة صدر على شكل قلب، ومنحته الطيات العامودية والثنية العريضة ناحية الصدر مظهرًا أكثر جمالًا، في حين انسدلت طولته بطريقة انسيابية مبرزةً منحنيات جسدها الممشوق، كما جاء بفتحة أمامية طويلة تصل لأعلى الفخذ.

وأكملت قندلفت إطلالاتها بتسريحة كلاسيكية بسيطة، إذ اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، وتزيَّنت بأقراط بيضاء متدلية، واعتمدت مكياج ملفت من درجات البرونزي.

ديمة قندلفت ترقص السالسا

وبطبيعة الحال، لابد أن تستعرض قندلفت حركاتها الراقصة، فاجتمعت في رقصة سالسا مع مدرب التميل بوب مكرزل، وتمايلت بفستانها الأنيق يمينًا وشمالًا بحركات عفوية ورشيقة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها ورقصها، فكتبت إحداهن: "بتجنن متل اللعبة"، وأضافت أخرى "بتجننن كلها طاقة. وجمال وحيوية بتعل".

من جهة أخرى، كان للبعض رأي آخر، فقد رأوا أن رقص ديمة بهذه الطريقة ما هو إلَّا محاولة لسرقة الأضواء، فعلَّقت إحداهن: "ما يعجبني الي تحاول تسرق الاضواء من العرسان و تعرض نفسها، في مليون مناسبة ثانية غير حفلة عرس تستعرض قدراتها في الرقص".

