شاهد ديمة قندلفت في أحدث جلسة تصوير.. إطلالة شاطئية وقت غروب الشمس

لا أحد يختلف على جمال وجاذبية الممثلة السورية ديمة قندلفت، فهي تعتبر من أكثر نجمات سوريا أناقة وجمالًا.

وشاركت ديمة قندلفت متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة من أحدث جلسة تصوير لها أمام شاطئ البحر، وبدت غاية في الجمال بإطلالة ساحلية تناسب وقت غروب الشمس.

تألقت قندلفت بإطلالة عصرية مؤلفة من كروب توب من قماش الشيفون بأكمام طويلة ومعقود من منتصف الصدر، وتنورة طويلة بفتحة جانبية تصل لأعلى الفخذ، وجاء اللون مزيج بين البيج والأسود ليناسب الصخور البنية وغروب الشمس الذهبي.

وأكملت الفنانة الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة أشرف على تصفيفها وسيم ستيف، واعتمدت مكياج من درجات البرونزي والبني أشرف عليه خبير المكياج ألبيرتو، كما تزيَّنت بمجوهرات من تصميم اورور عز الدين.

وحصدت الصورة أكثر من 45 ألف إعجاب وعشرات التعليقات، حيث أشاد رواد مواقع التواصل بجمال قندلفت، فعلَّق أحدهم: "خلص الكلام أمام مملكة جمالك".

وعلَّقت أخرى: " تقبريني يا نور سوريا جمال ولا احلا خيال".