ديميت أوزدمير حديث الصحافة والجمهور.. خيانة وشجار وتوّعد بالمحاسبة

تصدّر اسم النجمة التركية الشهيرة "ديميت اوزدمير" وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد أنباء خلافاتها مع زوجها ومغادرتها منزل الزوجية، وربط الموضوع بحادثة الخيانة الصادمة.

ديميت أوزدمير وشائعات خيانة زوجها

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال وقت سابق بسبب تصريحات أدلت بها الصحفية بيرسين حول وجود علاقة رومانسية تجمع ما بين نجمة تركية متزوجة ومخرج مسلسلها المتزوّج أيضاً وراء الكواليس.

ولم تكشف الصحفية التركية عن أي تفاصيل أخرى حول هذه العلاقة كما انها لم تكشف عن الأسماء أبداً، وتزامناً مع هذه الفضيحة انتشرت أخبار وجود خلاف كبير بين ديميت أوزدمير وزوجها أوزهان كوتش جعلها تترك المنزل.

وربط الجمهور تفاصيل قصة فضيحة خيانة النجمة المتزوجة مع خلاف ديميت أودمير وزوجها وانتشرت شائعات تفيد بأن ديميت هي النجمة المقصودة وأن هذا الشيء هو سبب خلافها مع زوجها.

ردّ فعل ديميت أوزدمير على شائعات خيانتها

خرجت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" عن صمتها بعد الشائعات التي لاحقتها وأصدرت بيانًا رسميًا ردّت فيه على هذه الشائعات بقولها: "هل من السهل لديكم أن تضعوا الناس في موضع اشتباه، هذا الشيء دليل على انعدام الضمير لديكم".

وتابعت ديميت قولها: "إن هذا الفعل مخجل جداً فنحن نمرّ الآن بأوقات صعبة جداً وعلينا جميعاً أن لا ننسى ماحصل بسبب الزلزال الكبير".

وهددت ديميت بانها ستحاسب كل من تحدث عن قصة الخيانة قائلة: "أنا لن أسمح بهذه الاتهامات وسوف أحاسب كل من وضعها وسأحارب كل شخص ينشر أخبار غير صحيحة من خلال القانون".

سبب خلاف ديميت أوزدمير وزوجها

أوضح أحد أصدقاء الثنائي التركي بأن أوزهان زوج ديميت قرر إقامة احتفال صغير للنجمة التركية بمناسبة عيد ميلادها لكنّه تصرّف بطريقة ازعجتها فذهبت بعد ذلك الى منزل صديقتها بدلاً من عودتها للمنزل.

وبعد ذلك بعدّة أبام عاد أوزهان واعتذر من ديميت بطريقة لطيفة وعادا الى المنزل لكن سرعان ما تجدد الخلاف بينهما مرة أخرى.