ديميت أوزدمير تثير ضجّة بصورة من طفولتها.. وهذه علاقتها بمسلسلها الجديد

استعرضت النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" واحدة من إطلالتها في مسلسلها التركي الجديد "بيني وبين الدنيا" والذي يُعرض على منصة ديزني بلس.

ديميت أوزدمير تستذكّر طفولتها من خلال اطلالتها

نشرت النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" صورة لها من أحد إطلالاتها في مسلسلها الجديد "بيني وبين الدنيا" في الحلقة الثالثة منه، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وظهرت ديميت في الصورة بإطلالة مشابهة لإطلالة ملكة مصر القديمة "كيلوبترا" من حيث قصة الشعر، حيث أشارت بأن هذه الصورة التقطت من خلف كواليس المسلسل.

وخلال وقت لاحق قامت ديميت أوزدمير بإعادة نشر هذه الصورة عبر الستوري الخاص بصفحتها على "انستغرام" وكانت قد أرفقت معها صورة اخرى لها من طفولتها وهي صغيرة حيث كانت تعتمد نفس قصة الشعر والتسريحة.

وعلّقت ديميت على الصورة بسبب التشابه بينهما بقولها: "إن هذه الصور مقاربة ومماثلة" حيث أشارت بأن الشبه موجود في الصورتين.

الجمهور يشيد بـ ديميت أوزدمير

واعاد الجمهور نشر الصور مرة أخرى حيث ظهرت فيها ديميت بالتسريحة ذاتها خلال وقت سابق وأشادوا بجمالها الخلّاب كما أنهم اكّدوا بان ملامحها لا تتغيّر أبداً مع الزمن.

نبذة عن مسلسل بيني وبين الدنيا

تدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى إيلكين وهي متخصصة في مجال الموضة تقع في حب نجم مشهو ويجسّد شخصيته بورا جولسوي، ولكن بعد فترة تكتشف فقدان الشغف لتفكّر في انشاء حساب مزيّف وبدء العلاقة من جديد معه.