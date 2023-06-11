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ديميت أوزدمير بإطلالة جريئة "شبه عارية".. بعد حذف صورها مع زوجها السابق

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 11 حزيران / يونيو 2023 - 06:02
ديميت أوزدمير
ديميت اوزدمير

تصدّر اسم النجمة التركية الشهيرة "ديميت اودمير" وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعد انفصالها عن زوجها أوزهان كوتش عقب شهور من زواجها.

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ولم يتم الكشف عن الأسباب التي كانت سببًا بانفصالهما، فيما تداولت بعض المواقع انباء عن أن الخيانة هي السبب.

ديميت أوزدمير تحذف صورها مع زوجها وتنشر صور شبه عارية
 

وفي خطوة جريئة وصادمة قامت النجمة التركية بحذف جميع صورها المشتركة مع زوجها السابق وطليقها أوزهان كوتش عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".
 

لتعود بعد ذلك بساعات بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها خلال تواجدها في إحدى المناسبات العامة التي جمعت عدد من نجوم تركيا حيث  كانت بإطلالة شبه عاريّة وهي ترتدي فستان باللون الأبيض قصير ومكشوف جهة الصدر.
 

وبينما كانت ديميت تقف على حافة المسبح في مكان الحفل التقطت عدسات الكاميرا العديد من الصور لها وهي تقوم بحركات عفوية بينما كانت اطلالتها المثيرة لافتة بشكل كبير.

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طلاق ديميت أوزدمير واوزهان كوتش
 

أعلنت الفنانة التركية وزوجها اوزهان انفصالهما بشكل رسمي عبر بيان نشرا سويًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 8 أشهر فقط من زواجهما.

وكانت بعض المصادر قد كشفت عن وقوع خلافات بين الثنائي لم يتمكنا من حلها ليقررا اتخاذ قرار الانفصال مع الحفاظ على علاقتهما.

وعلى الصعيد الفني تشارك الفنانة التركي في بطولة مسلسل اسمي فرح الذي يعرض حاليًا إلى جانب الفنان انجين اكيوريك.

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