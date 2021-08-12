ديميت أوزدمير تنفي شائعات انفصالها بتغريدة

انتشرت شائعات تفيد انفصال الممثلة التركية ديميت أوزدمير عن حبيبها المغني التركي أوزهان كوتش بعد علاقة حب رومانسية وثِّقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إحدى الصحف التركية تقرير يفيد انفصال ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش، وجاء في عنوان الخبر: "انفصلت الممثلة الشهيرة ديميت أوزدمير عن المغني أوزهان كوتش الزوجان اللذان كانا معًا لمدة طويلة".

رد فعل ديميت أوزدمير على خبر انفصالها

لم تلتزم أوزدمير الصمت إزاء الشائعات التي طالت علاقتها، ونشرت ردًا سريعًا عبر حسابها على موقع "تويتر": "حسنًا، نحن ليس لدينا علم بهذا الخبر؟!".

E bizim bundan haberimiz yok ? — Demet Özdemir (@dmtzdmr) August 9, 2021

ديميت أوزدمير تعلن علاقتها بأوزهان كوتش

يذكر أن ديميت أوزدمير أعلنت خبر علاقتها بأوزهان كوتش عبر نشر صورة رومانسية تجمعهما عبر حسابها على "انستغرام"، وأشير في ذلك الوقت أنها سرقته من صديقتها يامور تانريسيفسين.

بينما نشر أوزهان عبرخاصية "إنستغرام ستوري"، وعلَّق: "حتى وان لم يكن الأمر هكذا عندما ظهرت شائعات علاقتنا في الماضي، إلا اننا الآن نعيش علاقة جميلة معًا".

وقد انهارت الفنانة بصديقتها الممثلة يامور تانريسيفسين الشهيرة باسم "منال" في مسلسل "ما وراء الشمس"، حيث توقفتا أن متابعة بعضهما؛ فقد كانت الأخيرة على علاقة بأوزهان استمرت ب4 سنوات، كما أنهما كانا يمهدان للزواج، حيث اشيع أن ديميت هي سبب هذا الانفصال.