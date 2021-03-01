أهم 7 معلومات عن ديميت أوزدمير

ديميت أوزدمير تعد واحدة من أكثر الفنانات المشهورات في الوقت الحالي، ودائمًا ما يُثار التساؤلات حول حياتها الشخصية، أعمالها وحتى علاقاتها. فمن هي هذه الفنانة الشابة؟!

من هي ديميت أوزدمير؟

ديميت أوزدمير هي ممثلة وعارضة أزياء وراقصة تركية، ولدت في 26 فبراير 1992 في منطقة كوكايلي بتركيا، وما لا يعرفه الكثيرين عنها، أنها بالأصل مهاجرة من بلغاريا.

هي الأخت الصغرى في العائلة من بين 3 أطفال. انفصل والداها وهي بعمر السابعة، وانتقلت للعيش مع والدتها وأخوتها في اسطنبول. وفي واحدة من مقابلاتها صرحت عن علاقتها بوالدها "لم نتقابل منذ سنوات، لكننا تصالحنا مؤخرًا. لكنني لم أعتقد أبدًا أنه يكرهنا أو يحبنا، أنه عنيد جدًا".

بدأت حياتها كراقصة في فرقة المغنية التركية "بيغو" ثم انضمت بعد ذلك لفرقة رقص مكونة من عدة فتيات تدعى "Efes Kızları". بين عامي 2011 إلى 2013 تلقت تدريبًا على التمثيل، وظهرت لأول مرة مع المغني "مصطفى صندل" في فيديو كليب أغنية "أطلق النار وانسى".

أعمال ديميت أوزدمير

في 2013 كانت أول تجربة تمثيل تلفزيونية لها، في مسلسل "سأعطيك سرًا" الذي عرض على قناة Fox tv وجسد فيه دور "إيلين" بجانب عدد الفنان التركي أكين كوش بدور "تلكي".

وتدور قصة المسلسل حول مجموعة من الشباب والبنات يجتمعون في مكان واحد وتسير الأحداث لتحكي عن مشاكل ومصاعب وعقبات تواجه الشخصيات ضمن إطار درامي رومانسي.

شاركت ديميت أوزدمير في مسلسل "ليث ونورا" الذي عرض في عام 2014، ولعبت دور "الينا" بجانب أبطال العمل "كيفانش تاتليوغ" والممثلة "فرح زينب".

تدور أحداث المسلسل حول قصة حب ممنوع تجمع بين ضابط في الجيش التركي (ليث) وابنة عائلة من أثرياء روسيا (نورا). يطرح المسلسل قدرة العاشقين على تحمل الصعاب والفقر والاضطهاد.

قدمت في 2015 المسلسل الذي سسبب شهرتها في الوطن العربي وهو "رائحة الفراولة" أو المعروف بـ "صدفة". وقامت فيه بدور "أصلي" وشاركها بالعمل "يوسف جيم" و"إيكين ميرت دايماز".

قصة العمل تدور في إطار رومانسي حول قصة حب بين الشاب الغنيّ بوراك (مراد في النسخة العربيّة) والفتاة الفقيرة أصلي (أسيل في النسخة العربيّة) ويتطرّق المسلسل خلال أحداثه إلى علاقة الوالدين والأبناء، وعلاقة الأخوة والأخوات، وولاء وخيانة الأصدقاء.

في العام نفسه صدر لديميت أوزدمير أول عمل سينمائي اسمه "حافظ على وعدك"،وجسدت فيه دور "ديميت" بجانب "كمال اوتشار" وعدد من نجوم تركيا.

أحداث الفيلم تدور حول صديقين مقربين بشخصيات مختلفة، بالموت المفاجئ لأحدهما يشعر الآخر بالاشتياق لصديقه وبنفس الوقت الحب لزميلته في العمل.

عمل آخر ناجح قدمته ديميت أوزدمير في عامي 2016 – 2017، وهو غرفة 309 ولعبت فيه دور "لالي" وشاركها في التمثيل "فركان بلالي" بدور "أونور".

وهو مسلسل رومانسي كوميدي تدور أحداثه حول علاقة عابرة تبدأ في غرفة 309 في الفندق، واتفاق بين الطرفين على عدم رؤية بعضهما البعض مرة أخرى ومع ذلك بعد ثلاثة أشهر تكتشف لالي أنها حامل بطفل من اونور وهكذا تبدأ المغامرة.

عُرض لها فيلم آخر بالسينما، اسمه "مع من ترقصين؟" في 2017 وكان معها بالبطولة "اوراز كايجيلر اوغلو" الذي جسد شخصية "سليم" بينما هي جسدت شخصية "أصلي".

تدور أحداث الفيلم حول فتاة تقرر الانتحار بعد أن مات أبواها، ولا تعرف كيف تنتحر وتقرر أن تجرب أكثر من طريقة ولكنها لم تستطع ذلك. فقررت ان تتعلم الرقص. ثم تشترك في أكبر مسابقة للرقص مع جائزة كبيرة وتبدأ بالتمرن والبحث عن شريك يشاركها الرقص عندها تلتقي بالشاب الذي يتدرب معها حتى يصلا إلى النهائيات، واثناء فترة التدريب والمسابقات تدور بينهم قصة رومانسية.

"الطائر المبكر" أو "طائر الصباح" حصد هذا المسلسل الذي عرض في عامي 2018- 2019، نجاحًا كبيرًا ليس فقط في تركيا وعند العرب بلى حتى في إيطاليا واسبانيا.

المسلسل الكوميدي الرومانسي يدور حول "سنام" التي جسدت دورها "ديميت أوزدمير" التي يتعدى طموحها واقعها الحالي، فتقرر المضي قدماً بعدما قام والداها بإجبارها على الاختيار بين الزواج أو العثور على وظيفة، وعندما تعثر على وظيفة أحلامها تقع في حب مديرها جان الذي يلعب دوره الممثل "جان يامان"، لكن عليها الصمود في وجه ذلك الحب إن أرادت النجاح.

بعد النجاح الكبير الذي حققته ديميت أوزدمير في الرومانسي كوميدي، اتجهت في مسلسلها الذي بدأ عرضه في 2020 ومازال مستمر حتى 2021 الذي حمل اسم "منزلي" أو "قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه" إلى رومانسي دراما. وجسدت فيه دور "زينب"، وشاركها البطولة "ابراهيم تشيليكول" بدور "مهدي".

قصة المسلسل تدور حول زينب طالبة حقوق شابة. فتاة عالقة بين والدتين من حياتين مختلفتين تماماً. من جهة هي ممتنة لتضحيات والدتها الحقيقية. ومن جهة أخرى تعمل جاهدة لتحقيق أحلام والدتها الأخرى. بينما تحاول منذ سنوات المساواة بين الطرفين، تسأل زينب نفسها دائماً لأي عائلة منهما تنتمي في الحقيقة. السؤال المحيّر الذي لم تستطع زينب الإجابة عنه بأي طريقة كانت.



بعيدًا عن نجاحات مسلسلاتها، تصدرت ديميت أوزدمير أخبار الصحف بسبب علاقاتها الكثير التي يقال أنها حاولت أن تمحيها عن محرك البحث "جوجل". خاصة مع كل ممثل تقوم بالتمثيل معه.

علاقات ديميت أوزدمير

أول علاقة جمعتها مع بطل مسلسل "رائحة الفراولة" النجم التركي "يوسف جيم". هذه العلاقة استمرت مع استمرار المسلسل وانتهت مع انتهاء التصوير.

لاعب كرة القدم "أوغوزخان أوزيعقوب" هو الشخص الثاني على قائمة ديميت، وبدا أنهما عاشقان جدًا، فقد صرحت ان العشق يشعرها بأنها فراشة بجناحين، ويمنحها الحماس، ويجعلها تشعر أنها أكلت الملايين من قوالب الشوكولاتة.

كذلك علاقة ديميت أوزدمير وحبيبها الثالث الذي صور معها مسلسل "غرفة 309" فوركان بالالي لم تدم طويلًا، وانتهت بسرعة دون أي أسباب واضحة.

الأوزدميران، ديميت أوزدمير وسيشكين أوزدمير استمرت هذه العلاقة لمدة 4 أشهر إلا أنها انتهت كسابقاتها، وتداول الأخبار أن سبب هذا الانفصال هو "جان يامان".

في بداية 2021، أعلنت الجميلة عن دخولها بعلاقة جيدة، صداقة تتحول إلى حب، أما عن شخصية حبيب ديميت اوزدمير الحالي‎ هو الفنان اوغوزهان كوتش. وبدأت هذه االعلاقة بإشاعة ثم تحولت إلى حقيقة.

بالحديث عن الإشاعات تداولت الصحف التركية الكثير منها عن ديميت وفي وقت تصدرت هذه الإشاعات عن أخبار أعمالها ونجاح مسلسلاتها.

أبرز الإشاعات عن ديميت أوزدمير

علاقة ديميت مع جان يامان الذي شاركها بطولة مسلسل "طائر المبكر" تعد واحدة من أبز الإشاعات التي لاحقتها خاصة بعد تصريحاته التي أثارت الجدل.

وكان يامان قد كشف بأنه بدأ يعيش علاقة حب مع ديميت عند الحلقة 20 من مسلسل "الطائر المبكر"، ولكن العلاقة ليست مستمرة إلى الآن. وقال: "يجب أن يكون لدى ثنائي المسلسلات رغبة جنسية عالية" وأضاف "الممثلون ينقسمون لقسمين، ذوو رغبة جنسية عالية، ومن ليس لديهم رغبة جنسية. يجب تشكيل الكاست بناءً على هذا المقياس". حسب الصحف التركية.

ديميت أوزدمير قبل عمليات التجميل

ذكرت بعض الصحف أن ديميت حقنت نفسها بالبوتوكس في ذقنها، حيث غيرت شكل وجهها المربع، ولكن بعد هذه الادعاءات نفت الممثلة هذه الأخبار ونشرت أنها ستحاسب كل من نشرها.

صور ديميت أوزدمير قبل وبعد عملية التجميل

معلومات شخصية عن ديميت أوزدمير

وزن ديميت اوزدمير ‎ 56 كلغ

طول ديميت اوزدمير ‎ 170 سم

برج ديميت أوزدمير هو برج الحوت

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