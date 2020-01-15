عودة قوية لـ "مراد يلدريم" بعد غياب طويل عن الشاشة من خلال "رامو"!

وصفت عودة الفنان التركي مراد يلدريم بعد غياب أربع سنوات عن الشاشات بـ "القوية" جدًا، وذلك بعد عرض أول حلقات مسلسله الجديد "رامو" يوم أمس، والذي حصل على تقييم مرتفع، كما أنه احتل المرتبة الأولى كأكثر المسلسلات حديثًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل "رامو" من بطولة مراد يلديريم الذي يجسد دور "رمضان" الملقب بـ "رامو"، الذي يجمع بشخصيته بين طيبة القلب والطباع الصعبة والحادة. وإسراء بيلجيتش التي تجسد دور "سيبال "، وتدور أحداث المسلسل حول صراع بين عائلتين وحب كبير سينمو بين "سيبال" وزعيم عصابة "رمضان" الملقب بـ رامو الذي يحب مساعدة المظلومين وستكون أكبر معركة لـ رمضان هي حبه لـ سيبال.

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته الحلقة الأولى من المسلسل إلا أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قارنه مع المسلسل الشهير "الحفرة" لما فيه شبه من صراع العصابات والمافيا.

فقد علق أحدهم: " طلعت شخصية رامو حقيقية مسلسل متعوب عليه واضح و مراد رجع ببطولة مطلقة رغم صعوبة المنافسة اتمنى يخلق المفاجأة و ينجح". بينما كتب آخر:" يا أخي مسلسل عظيم و عظيييم جداااا .. الحفرة ولكن بشكل مختلف تمامًا .. رامو ده مجنون بشكل غير طبيعي والله". وكان رأي أحد المتابعين: " رامو إذا بيستمر بنفس القوة فهو مسلسل الموسم". بينما تساءل آخر عن ردة فعل " وزير الداخلية التركي: "الوزير سليمان سيفقد عقله، في حين انه يطالب بإيقاف الحفرة لأنه مثال سيء للشباب ؛ ظهر له رامو .. وفي 10 دقائق تمّ قتل 110 شخص".

يذكر أن مراد يلدريم متزوج من ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، وقد فقدا طفلهما الأول بعد ثلاثة أشهر من الحمل، ورصدت كاميرا الصحفيين خروج الممثل يلدريم رفقة زوجته إيمان الباني من المستشفى، وقال يلدريم عن خبر إجهاض زوجته: "خير إن شاء الله".

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