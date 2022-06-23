ديمي لوفاتو تدّعي رؤية فضائيين.. والجمهور "هل تتعاطين المخدّرات؟"

أثارت النجمة الهوليوودية العالمية "ديمي لوفاتو" جدلًا كبيرًا بين الجمهور والمتابعين على السوشال ميديا وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة حول رؤيتها مركبة فضائية ومقابلاتها عدد من الفضائيين.

ديمي لوفاتو تدّعي رؤية مركبة فضائية وتثير الجدل بين الجمهور

ادّعت النجمة العالمية "ديمي لوفاتو" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنها شاهدت مركبة فضائية يوم أمس الاحد.

وأكّدت لوفاتو بأنها شاهدت المركبة الفضائية كما انها قابلت عدد من الكائنات الفضائية، وأثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة وواسعة حيث عرضتها لسخريّة كبيرة من المتابعين والجمهور، وأكد عدد كبير من رواد السوشال ميديا انها ما تزال تعاني من مشاكل عقليّة ومنهم من رجّح بأنها تتعاطى المخدرات.

في المقابل اقتنع عدد كبير من جمهورها بما قالته لوفاتو وأشاروا ان الفنانة العالمية تعالجت من مشاكلها النفسية وأنه من الممكن أن تكون شاهدت مخلوقات فضائية بالفعل.

ديمي لوفاتو تبكي على وسائل التواصل الاجتماعي

شاركت النجمة الهوليوودية المثيرة للجدل في وقتٍ سابق صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها وهي تبكي بشدّة وكان الهدف من هذه الصورة هو تسليط الضوء على معاناة الأشخاص مع المشاكل النفسية.

ويشار بأن النجمة العالمية كانت تعاني من مشاكل عديدة في الصحة العقلية والنفسية أدّت الى دخولها للمستشفى بهدف العلاج وتسببت لها ببعض المشاكل، إلا أن الفنانة العالمية اعلنت بعد مدة تعافيها بالكامل.