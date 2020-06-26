دينا الشربيني تخوض الموسم الصيفي لـ2020 بأربعة أفلام سينمائية

تعيش الفنانة دينا الشربيني حالة من النشاط السينمائي في الفترة الأخيرة، حيث بدأت هذه الانتعاشة بتصوير فيلمين قبل ظهور فيروس كورونا والذي تسبب في اغلاق دور العرض السينمائية ضمن الإجراءت التى اتخذتها الحكومة المصرية للوقاية من انتشار الفيروس، إلا أنها تستكمل نشاطها السينمائي في الأيام المقبلة من خلال فيلمين جديدين لتكون المحصلة 4 في 2020.

هذا وانتهت دينا الشربيني من تصوير فيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين) قبل عدة أشهر وكان مقرر طرحه في عيد الفطر الماضي ولكن قرار غلق دور العرض السينمائية منذ شهر مارس/آذار الماضي ضمن الاجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا تسبب في تأجيل طرح الفيلم خاصة مع الغاء موسم عيد الفطر، والعمل بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدواني وإخراج خالد الحفاوي، حسب موقع اليوم السابع.

وأيضاً انتهت دينا من تصوير فيلم (يوم 13) قبل ظهور فيروس كورونا وكان مخطط له طرحه في موسم عيد الأضحى إلا أن فكرة فتح دور العرض بسعة استيعاب 25 % ستجعل صناعه يؤجلون طرحه لموعد آخر إلى حين فتح دور العرض بسعة كاملة، وهو بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين و ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

وتعاقدت دينا مؤخراً على تقديم دور البطولة أمام النجم عمرو يوسف فى فيلم الرعب (التهويد) للمخرج طارق العريان ومشاركة المونتير ياسر النجار فى إخراجه. كما تستعد دينا الشربيني لتصوير فيلم جديد خلال الأيام المقبلة يحمل اسم (30 مارس) إخراج أحمد خالد موسى وبطولة دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، أسماء أبو اليزيد،وينتمى الفيلم لنوعية أعمال السيكو دراما.