دينا الشربيني تشارك في حملة (شوف بعيني) بصورة مهزوزة

شاركت الفنانة دينا الشربيني في حملة (شوف بعيني)، التي أطلقت للتوعية بمشكلات وقضايا ضعف البصر خلال الآونة الماضية، التي تنفذها المؤسسة للعام الثاني على التوالي.

وظهرت الشربيني بصورتين بشكل مختلف، إذ ظهرت بصورة مهزوزة غير واضح معالمها، والآخرى واضحة،وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورتين، تدعم من خلاله الحملة، قائلةً: (ازدواجية الرؤية هى نوع من أنواع ضعف البصر وهي رؤية الصورة مكررة مرتين وهي يمكن ان تصيب عين واحدة أو الاتنين و بشكل أفقي أو راسي، أسبابها قد تكون مشاكل في المخ أو العين أو العضلات أو الأعصاب).

واختتمت الفنانة دينا الشربيني: (خلال حملة #شوف_بعيني كان هدفنا نساعدك تشوفوا الصور بعيونهم، لو تعرف حد عنده نوع من أنواع ضعف البصر، اسأله واعرف منه، وشوف إيه ممكن تقدمه أو أبسط حاجة أعرف إن احتياجاته مش مختلفة عن احتياجاتك بس الطريقة هي إللي مختلفة).

وعن اعمالها الدرامية، تشارك مؤخرا في مسلسل (قصر النيل) والمقرر عرضه في شهر رمضان، من اخراج خالد مرعي، والمنتج محمد مشيش، وبطولة عدد من النجوم منهم صلاح عبد الله وريهام عبد الغقور واحمد مجدي.

وخلال الأشهر الماضية، تداولت الأنباء حول انفصال الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني، عاطفيًا، بعد سلسلة من الخلافات بينهما قيل أن سببها الغيرة الشديدة من دينا و رغبتها في الانجاب، فيما رجح آخرون فرضية خيانة المطرب لدينا و خاصة بعد أن أعادت الفنانة دينا الشربيني، نشر صورة عبر حسابها على (إنستجرام)، لمشهد من مسلسل زي الشمس، وهو لحظة اكتشافها خيانة شقيقتها وخطيبها، وعلقت على المشهد قائلة: (لما الخيانة تيجي من أقرب ناس).