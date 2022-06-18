دينا الشربيني تشعل مواقع التواصل بأجرأ اطلالاتها

نشرت النجمة دينا الشربيني مجموعة من الصور لها بمكياج قوي وإطلالة جريئة أحدثت ضجة بين متابعيها عبر حسابها بتطبيق (إنستغرام).

و ظهرت دينا الشربيني بتوب باللون الفضي، واعتمدت دينا الشربيني على الألوان الترابية في المكياج، بأنامل دينا راغب، وتزينت باكسسوارات ذهبية كبيرة الحجم.

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني شاركت مؤخرًا في فيلم (ثانية واحدة)، الذي تدور أحداثه ف في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة، ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

يذكر ان فيلم (ثانية واحدة) إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.