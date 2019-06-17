دينا الشربيني تنشر صورة تجمعها بالفنانة شيرين رضا.. كلمة السر "عمرو دياب"!

شاركت الفنانة المصرية دينا الشربيني جمهورها عبر إنستغرام بصورة تجمعها بمواطنتها الفنانة شيرين رضا، وأثارت الصورة ردود فعل واسعة وتعليقات متضاربة، خاصة بسبب العلاقة التي تجمع دينا الشربيني بالفنان المصري عمرو دياب والذي كان زوج الفنانة شيرين رضا وهو والد ابنتها الوحيدة نور.

وتفاوتت التعليقات على الصورة فالبعض تغزل بجمالهما مؤكدين أن عمرو دياب لديه زوق جميل، فيما استغرب البعض العلاقة بينهما والتي بدت قوية جدًا بسبب الصورة.

فيما بدأ البعض في استذكار اغانية القديمة والجديدة ومقارنة ما غناه سابقًا عندما كان مع شيرين رضا بما غناع مؤخرًا وهو يعيش قصة حب مع دينا الشربيني.

يُشار إلى أن الفنان عمرو دياب تزوج بداية حياته بالفنانة شيرين رضا وانجب منها ابنته نور، ثم تزوج بالسيدة زينة عاشور وانجب منها ابنه عبدالله وابنتيه جنا وكنزي، ومؤخرًا يعيش دياب قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، وتواجدا سويًا في عدد من الأماكن وغنى لها عدد من الأغاني من ضمنها "برج الحوت".

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