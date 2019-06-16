ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار بإطلالتها الأخيرة..هل تشبه والدتها؟ (صورة)

أطلت عزة مجاهد، ابنة الفنانة فيفي عبده بأحدث إطلالاتها على موقع إنستغرام، وشاركت في الآونة الأخيرة عدة صور لها بإطلالات مختلفة من حيث الشكل واللون، ولكن ما جعلها محط اهتمام لدى العديد من المتابعين هو الشبه الواضح بينها وبين والدتها.

وفي آخر صورها، ظهرت ابنة فيفي عبده مرتدية فستانًا ممتلئ بالألوان الصفراء الممزوجة في النهاية بالألوان الزرقاء وبعض النقوش باللون الأخضر، وبدا التصميم وكأنها مائل إلى الأزياء الغجرية بسبب الأكمام العريضة التي تغطي اليدين.

وبسبب ما اختارته عزة من أزياء، وجد عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل أن هناك شبه كبير بينها وبين والدتها الفنانة فيفي عبده، والتي تعتمد عادة في أغلب إطلالاتها على مثل هذه النوعية من الفساتين والألوان.

يشار إلى أن عزة مجاهد شاركت في سباق رمضان 2019 من خلال مسلسل "مملكة الغجر"، وهو المسلسل الذي شاركت فيه والدتها فيفي عبده بالإضافة إلى حورية فرغلي وسامح الصريطي وعدد من النجوم في مصر.

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