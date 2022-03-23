دينا الشربيني توجِّه رسالة لعمرو دياب بأسلوب ويجز.. "مع غيري ومش مبسوط"

أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني فضول متابعيها ومحبيها بفيديو شاركته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبره البعض موجَّهًا للمطرب المصري عمرو دياب.

نشرت دينا الشربيني عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو وهي ترقص وتحرك شفاهها على أغنية "البخت" للرابر المصري "ويجز"، مُرتديةً تيشيرت أسود وطاقة بيسبول سوداء.



وجاء في الكلمات التي أدَّتها الشربيني: "والله ووقعت، بفكر فيك، كتير بالي عليك مشغول.. وأنا بتصعب عليا حالي وأنا بكتبلك كلام معسول.. بعيد عن عيني ويا عيني مع غيري ومش مبسوط.. دا أنا أضيّع عمري يا عمري وأحبك حب مش مشروط.. لا تلاقي عندي وعود كدابة.. وكبرت على ولا شيء مضمون.. كلامي على قد اللي معايا.. في الحب ماستناش مردود.. بالراحة على قلبي المكسور.. اللي مشكلته إنه فيك مسحور.. مين إختار اللي عينيك عملوه.. دا مش ذنبي أنا صحيت محطوط.. ولا إيه القصة، حبيبي فيدني.. اللي آذوك ياما، حبيبي سيبني.. أخلّي الجاي ورود وشموع.. يتغنّالها وبصوت مسموع".

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين من يرى أن تأدية الشربيني لهذه الأغنية فقط للمشاركة بترند "تيك توك"، ومنهم من يرى أنها رسالة مبطنة لعمرو دياب الذي انفصلت عنه بعد علاقة غرامية ضجت فيها مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلَّقت إحدى المتابعات: "كلنا عارفين هي تقصد مين بس عمرنا ما هنقول".

وأضافت أخرى: "تحس الكلام لعمرو دياب. ( مع غيرى و مش مبسوط)".

