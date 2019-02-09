دينا الشربيني تروج لهدايا عيد الحب بصورة و تمنع التعليقات

دينا الشربيني

نشرت الفنانة دينا الشربيني عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي صورة لها وهي ترتدي قلادة.

ودعت دينا متابعيها الى الشراء من احدى محلات المجوهرات التي سوف تخصص خصم على هدايا عيد الحب، وقامت بإلغاء التعليقات على تلك الصورة، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن دينا الشربيني تستعد الى خوض الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل (يوم وليلة)، والذي تقوم بكاتبته مريم ناعوم ، ومن المقرر أن تقوم بإخراجه كاملة أبو ذكرى.