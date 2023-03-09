ديو غنائي يجمع محمد منير وعمرو دياب.. والأغنية كانت سبب خلافهما

فاجأ النجمان المصريان عمرو دياب ومحمد منير جمهورهما بديو غنائي قدماه في حفل ختام تكريم الموسيقار هاني شنودة.

ديو غنائي يجمع عمرو دياب ومحمد منير

وقدَّم دياب ومحمد منير أغنية "أمي الحبيبة" على خشبة المسرح بانسجام، التي أديت في أحداث مسلسل حمل اسم "أمي الحبيبة" عام 1982، من بطولة النجمة أمينة رزق، وليلى حمادة، وسامح الصريطي، وعفاف رشاد، وصلاح نظمي، وسعيد عبد الغني.

كواليس أغنية "أمي الحبيبة"

ويُشار إلى أن الأغنية تعود لمسلسل "أمي الحبيبة" عام 1982، حيث عرض على الملحن هاني شنودة تلحين الأغنية من أجل العمل وهي من كلمات سمير الطائر، لكن كان لديه شرطًا واحدًا وهي أن يقوم منير بغناء الأغنية.

في بادىء الأمر رفض مخرج العمل فاروق اسماعيل شرط هاني شنودة، إذ لفت إلى أن الملحن لا يحق له باختيار من سيغني الأغنية، ورشح فنانين آخرين، إلَّا أن الأخير أصرَّ على رأيه، وسجلت الأغنية بصوت منير، حيث لم يكن الكينج يعلم تفاصيل الخلاف.

وأوضح شنودة أن الهضبة عمرو دياب طلب منه غناء الأغنية في إحدى الحفلات التي أقيمت بمناسبة "عيد الأم"، ما دفعه للموافقة بشرط أن يقدمها كما هي دون تغيير.

وأضاف أن محمد منير استاء من أداء عمرو دياب للأغنية، لكنه تفهم الأمر فيما بعد.



