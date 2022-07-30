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ذا ويكند يثير الجدل بتصرفاته خلال حفله في ديترويت .. وصفها الجمهور بالاباحية

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 30 تمّوز / يوليو 2022 - 10:19
ذا ويكند
ذا ويكند

أقام المغني الهوليوودي الشهير "ذا ويكند" حفل غنائي شهير في مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الأمريكية يوم الجمعة الماضية بحضور جمهور كبير.

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ذا ويكند خلال حفله الغنائي في ديترويت

أقام المغني الشهير  حفل غنائي كبير بحضور جمهور حاشد في مدينة ديترويت حيث قام بغناء عدد كبير من أغانيه المشهورة على خشبة المسرح.

وتداول المتابعون عبر مواقع الواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيها المغني الشهبر على خشبة المسرح وخلال أدائه أحد أغنياته كان يقوم بعمل حركات ايحائية التي حملت تلميحات وصفت بالجنسية.

وظهر النجم العالمي وهو يخرج لسانه أمام الجمهور بينما يظهر كأنه يقوم بلعق شيء ما.

ردة فعل الجمهور حول حركة "ذا ويكند"

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحركة المثيرة التي قام بها النجم الشهير خلال أدائه الغنائي على الحفل، حيث بدأ الجمهور بالصراخ والهتاف باسمه.

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أما المتابعون فقد انتقلوا الى وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على الأمر منتقدين تصرف النجم العالمي وواصفين هذه الحركات بالاباحية التي تسيء للجمهور المتواجد في الحفل

ذا ويكند يشارك في مسلسل  The Idol

وعلى صعيد مختلف طرحت شركة الانتاج العالمية HBO أول اعلان دعائي تشويقي للمسلسل الجديد  The Idol والذي يقوم ببطولته المغني الشهير ويكند إلى جانب ابنة النجم العالمي جوني ديب "ليلي روز".

وتدور احداث المسلسل حول مغنية بوب شهيرة تقع في حب صاحب نادي ليلي في لوس أنجلوس وهو زعيم طائفة سريّة لتبدأ الاحداث لاحقًا وسط العديد من المغامرات

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