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رؤى الصبان تتنزه برفقة قرد وتُقبِّل حصانًا.. والمتابعون "يا ريتني شمبانزي"!

منشور 11 تمّوز / يوليو 2021 - 11:25
رؤى الصبان
رؤى الصبان

أثارت الفنانة والإعلامية الإماراتية رؤى الصبان الجدل بعد ظهورها تتنزه برفقة قرد في إحدى الحدائق.

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شاركت رؤى الصبان متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو طريف يجمعها بالقرد الذي ارتدى ملابس بشرية، حيث تظهر ممسكةً بيده أثناء تجوالهما وسط دهشة الحاضرين مع تواجد قردة أخرى في الحديقة.

وسارع محبوها للتعليق على الفيديو مُعربين عن دهشتهم، فكتبت إحداهن: "يا قلبك، كيف مسكتي يده!".

 

وكتب آخر أنه يتمنى لو كان قردًا كي يتمكن من الإمساك بيدها، وقال: "ياحظك يالشمبازي".

وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو تظهر فيه رؤى تجر حصانًا أمام شاطئ البحر، كما نشرت صورة وهي تقبل حصانًا على رأسه عبر حسابها الخاص، وعلَّقت: "فإذا وقفت أمام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جمال".
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وقد احتفلت رؤى الصبان بعيد ميلادها الثلاثين الشهر الماضي، وبهذه المناسبة أعدَّ لها زوجها الإعلامي والشاعر السعودي حمود الفايز مفاجأةً كبرى لها وأهداها سيارةً كانت تتمنى  الحصول عليها، وهي سيارة دفع رباعي فاخرة من ماركة مرسيدي G65.

رؤى الصبان

كلمات دالة:رؤى الصبانقردحصاننجومسوشيال ميديافن

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