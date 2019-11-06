رؤى الصبان وحمود الفايز يستقبلان طفلتهما الأولى!

أعلن الإعلامي السعودي "حمود الفايز" أنه رزق بطفلته الأولى "شيخة" من زوجته الإعلامية الإمارتية من أصل أردني "رؤى الصبان".

شارك حمود الخبر على موقع تويتر بتصميم مكتوب عليه "إنها فتاة" وعلق: "الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهبنا الكريم هذا اليوم مولودة أسميناها شيخة" وأضاف: "ولله الحمد والمنّة رُزقنا قبل قليل بمولودة أسأل الله ان يرزقنا واياكم من حيث لا نحتسب"، وأعادت رؤى نشر الصورة على حسابها، لتبدأ بتلقي التهاني والمباركات من الجمهور والمشاهير من بينهم "هيفاء حسين، لجين عمران، فايز المالكي، وغيرهم.."

يُشار إة أن علاقة صداقة جمعت رؤى وحمود وصلت إلى 8 سنوات، ليتغير منحنى الأمور فجأة على حسب وصف رؤى وتندلع شرارة الحب بينهما وتتوج بزواجهما سنة الـ2018. تفاصيل زواج رؤى الفخم تصدر السوشال ميديا، إذ بلغت تكاليف فستان الزفاف مع المجوهرات التي ارتدتها مليوني درهم إماراتي.

يذكر أن خطوبة الثنائي كانت بعيدة عن أعين الصحافة والسوشال ميديا، حتى حفل الزفاف الأول الذي حضره الأهل والأصدقاء وبعض الأمراء كان بعيداً عن الأعين، على عكس الزفاف الثاني الذي انتشرت فيديوهاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أما فيما يتعلق بالحمل، فقد كانت الشائعات تلاحق رؤى منذ السنة الماضية وسط صمت من قبلها دون التأكيد أو نفي الخبر.

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