رابح صقر يتصدر الـ(ترند) بأغنيته الجديدة (واجد)

تصدر الفنان السعودي رابح صقر ، قائمة البحث (تريند) على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم (واجد،) من ألبومه الجديد، وذلك بعد ساعات من طرحها مساء أمس الثلاثاء.

أغنية (واجد) لرابح صقر، هي أولى أغاني ألبومه الجديد (الصقر 22)، وهي من كلماتالأمير سعود بن عبدالله، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، توزيع وتريات هاني فرحات، ايقاعات أحمد العنوه، مكس وماستر: م. جاسم محمد.

وكان المطرب رابح صقر حرص على مغازلة جمهوره بأغنية باللهجة المصرية، ضمن أغانى ألبومه الأخير (مرحبا) التي لاقت بالفعل الأغنية نجاحا كبيرا، وهى تحمل عنوان (أخبار إيه)، لحنها رامى جمال، توزيع مدحت خميس، كلمات الشاعر عمرو المصرى.

وضم ألبوم (مرحبا) للنجم رابح صقر 24 أغنية، استخدم خلالها العديد من الأفكار الجديدة والمختلفة من حيث الكلمات والألحان، ويتعاون مع الملحنين محمد غازي وسهم وغيرهم، كما أن رابح صقر قام بتلحين بعضها لنفسه.

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