رابح صقر يدعم المنتخب السعودي بأغنية "يالأخضر"

دعم الفنان السعودي رابح صقر منتخبه السعودي، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم بقطر، عبر طرح أغنية جديدة تحمل اسم "يالأخضر".

رابح صقر يطرح أغنية للمنتخب السعودي

وشارك شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الفيديو الدعائي للأغنية عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أرفقتها بتعليق: "روتانا تدعم منتخبنا السعودي في ‫كأس العالم 2022، بأغنية يالأخضر".

ويستعرض الفيديو الدعائي لقطات حماسية توثق رد فعل المنتخب السعودي واحتفاله بصعوده لكأس العالم، وهتاف الجماهير على المدرجات وحملهم أعلام السعودية عاليًا في مظاهر مبهجة للغاية، بينما يصدح صوت رابح صقر مغنيًا: "فرح قلبي يالأخض.. أنت قدها وتقدر.. أنت التاريخ والحاضر.. خلينا معك نكبر".

والأغنية من كلمات الشاعر خالد العوض، وألحان وغناء رابح صقر، وإنتاج شركة روتانا.



