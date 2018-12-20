رابح صقر يطرح (الصمت) أولى أغنيات البومه الجديد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أولى أغاني ألبوم الفنان السعودي رابح صقر الجديدة، والتي تحمل اسم (الصمت)، إذ تم طرح الأغنية عبر إذاعة روتانا على موجات FM، حسب موقع صدى البلد.

أغنية (الصمت) لـ رابح صقر، من ألبوم #رابح_صقر_2019، وهي من كلمات: تركي آل الشيخ، وألحان: رابح صقر.

ويتضمن ألبوم رابح صقر الذي يصدر قرب نهاية العام على سبعة أغاني، وأفادت مصادر حضرت التسجيل في عدد من الاستديوهات، بأن هذه الأعمال الجديدة تعتبر من أجمل وأهم ما غنى (الصقر الرابح)، الذي سيحتفل بإطلاق ألبومه الجديد مع الجمهور مباشرة من خلال حفلاته القادمة، ومن المقرر أن يتوجه إلى دبي لإحياء حفل جماهيري ضخم في (القرية العالمية) تاريخ 4 يناير/كانون الثاني 2019.