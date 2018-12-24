راغب علامة يعايد جمهوره بكليب (ردلي كلماتي)

يستعدّ السوبر ستار راغب علامة لمعايدة جمهوره في عيديْ الميلاد ورأس السنة بطرح الفيديو كليب الجديد الذي صوّره لأغنية (ردّلي كلماتي) في اليونان تحت إدارة المخرجيْن اليونانييْن آني شاتزيوانوغلو وأندرياس تسوراباس، حسب موقع دنيا الوطن.



الأغنية التي أطلقها علامة عبر تطبيق (أنغامي) حصرياً لمدّة ثلاثة أيّام هي من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد وتوزيع محمود عيد وإيليا ناسطه، وتنفيذ ناصر الأسعد.

هذا ويستعدّ السوبر ستار لإحياء حفل عيد الميلاد المجيد في (داسيت تاني) في القاهرة، وحفل رأس السنة في (رويال تالاسا موناستير) في تونس.