راغب علامة يتحدث عن مقارنة أجره بالفنان عمرو دياب ويرحب بالعمل مع أحلام  (فيديو)

تحدث الفنان اللبناني راغب علامة، عن مقارنة البعض بينه وبين الفنان المصري عمرو دياب من ناحية الحصول على أجر أقل منه، في حفلاته الغنائية موضحًا أن الترويج لمثل هذه الأمور غير معروف من ورائها.

وأوضح راغب علامة أن أجره لا يعرفه غيره ومدير أعماله وكذلك عمرو دياب والجهة الطرف في الاتفاق، في إشارة إلى أن مسألة الأجر سرية لا يعرفها أحد ومن يتحدث فيها فهو بمثابة اجتهادات.

وقال راغب علامة خلال حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية": "وهل أحد ينكر أن عمرو دياب فنان كبير وهل أحد ينكر أنني لدي مكانتي الفنية، على شو بدن يلعبوا المنافسة شيء جميل ولا تزعجني ولو لعبوا عليها فيا أهلًا ومرحبا فيهن لأن المنافسة دائمًا تجعل الشخص يزيد عطاؤه ويقدم الأفضل".

وبشأن إمكانية التعاون مع الفنانة الإماراتية أحلام خاصًة بعد صلحهما وعودة صداقتهما، قال راغب علامة إنه يرحب بفكرة تقديم أغنية جديدة موضحًا أنهما قدما حفلًا غنائيًا سويًا ولا مانع من تقديم عمل غنائي.

واستطرد قائلًا: "أعتقد لو عملنا أغنية ستنجح كثيرًا خصوصًا إذا استطعنا اختيار الموضوع وتكون الأغنية بها مشكل"، مبينًا أنهما بمجرد البدء في العمل سويًا في "ذا فويس" لم يكن بينهما مشاكل لأنها ليست شريكته بل لها فريقها وهو له فريقه.

وعن أغنية "بنت الجيران" التي فجرت أزمة مطربي المهرجانات الغنائية قال راغب علامة إن هاني شاكر لديه معطياته في وقفهم إلا أن المنع لن يقلل انتشارها بل سيزيدها لأن الممنوع مرغوب.

وأضاف راغب علامة: "أعتقد أن أغنية (بنت الجيران) طالما نجحت يبقى الناس بدها هيك الأغنية دمها خفيف كتير وبسمعها".

يُذكر أن راغب علامة شارك في الموسم الخامس من "ذا فويس" برفقة الفنانة أحلام ومحمد حماقي وسميرة سعيد، واستطاع راغب علامة إحراز اللقب بالمتسابق التونسي مهدي عياشي.

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