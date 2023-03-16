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راغب علامة يتناول المنسف في شيكاغو.. ويتساءل "كركي؟"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 16 آذار / مارس 2023 - 08:06
راغب علامة
راغب علامة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للنجم اللبناني راغب علامة أثناء تناوله المنسف الأردني في إحدى مطاعم مدينة شيكاغو.

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راغب علامة يتناول المنسف الكركي

في الفيديو، يتوجه راغب علامة لصاحب المطعم متساءلًا ما إذا كان المنسف كركي أم لا، ليؤكد له الأخير أنه كركي، قائلًا: "أكيد كركي يا سيدي". 

ويُشار إلى أن النجم اللبناني تواجد في مدينة سان دييغو ضمن جولته الغنائية الأمريكية؛ من أجل إقامة حفل غنائي إلى جانب النجم الأمريكي ذي الأصول اللبنانية مساري.

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ويستعد علامة للسفر إلى أمريكا بداية شهر مارس المقبل، لإحياء حفلتين بولاية شيكاغو وكاليفورنيا، إذ ستعقد أولى حفلاته في الرابع من شهر مارس القادم.


 

كلمات دالة:راغب علامة

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