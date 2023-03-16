راغب علامة يتناول المنسف في شيكاغو.. ويتساءل "كركي؟"

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للنجم اللبناني راغب علامة أثناء تناوله المنسف الأردني في إحدى مطاعم مدينة شيكاغو.

راغب علامة يتناول المنسف الكركي

في الفيديو، يتوجه راغب علامة لصاحب المطعم متساءلًا ما إذا كان المنسف كركي أم لا، ليؤكد له الأخير أنه كركي، قائلًا: "أكيد كركي يا سيدي".

"أكيد كركي يا خيي".. الفنان اللبناني راغب علامة بمطعم في شيكاغو ويتأكد إن كان المنسف كركياً أم لا.#خبرني pic.twitter.com/7uaKnDcf1r — خبرني Khaberni (@khaberni) March 16, 2023

ويُشار إلى أن النجم اللبناني تواجد في مدينة سان دييغو ضمن جولته الغنائية الأمريكية؛ من أجل إقامة حفل غنائي إلى جانب النجم الأمريكي ذي الأصول اللبنانية مساري.

ويستعد علامة للسفر إلى أمريكا بداية شهر مارس المقبل، لإحياء حفلتين بولاية شيكاغو وكاليفورنيا، إذ ستعقد أولى حفلاته في الرابع من شهر مارس القادم.



