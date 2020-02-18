راغب علامة يُشعل السوشال ميديا بتعليق مفاجئ على جريمة زوج نانسي عجرم!

لا زالت جريمة القتل العمد التي قام بها فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم تسيطر على المشهد الإعلامي منذ بداية 2020، حيث راح ضحية هذه القصة المؤلمة العامل السوري الذي بحسب الروايات تم قتله بدم بارد بسبب أنه كان يطالب بمستحقاته المالية عن عمله بالفيلا بوظيفة بستاني.

وبغض النظر عن القصص الأخرى التي وصفت ما حدث بأنها حادثة اقتحام ودفاع عن النفس والتي لم يثبت أي منها حتى الآن، حيث لا زالت التحقيقات مستمرة في القضية، إلّا أن الفنان راغب علامة أشعل مواقع التواصل بتعليق جديد في هذا الخصوص، وأعرب أنه في البداية كان متعاطفًا مع نانسي وزوجها، ولكنه الآن بدأ يشعر أنه يتعاطف بشدة مع أطفال العامل السوري الذي قتل على يد فادي الهاشم، خاصة وأن هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم وعندما يكبرون سيعلمون أن والدهم قتل أمام أطفال آخرين.

وفي آخر التطورات الخاصة بقضية القتل في فيلا الفنانة نانسي عجرم، تقدمت رهاب بيطار محامية القتيل السوري بطلب للقاضي لإعادة تمثيل الجريمة ونشرت عبر تويتر قائلة: "تقدمنا إلى القاضي منصور بطلب إعادة تمييل الجريمة من قبل فادي الهاشم، وطعنّا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الإدعاء عليهم أمام القضاء".

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