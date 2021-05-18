المهرة البحرينية تثير غضب الجمهور برقصها بالسيف وسط فرقة موسيقية تراثية!

عبرت الممثلة المهرة البحرينية عن فرحتها بفتح الحدود بين المملكة العربية السعودية والبحرين بهدية بسيطة كانت عبارة عن فرقة موسيقية تراثية.

المهرة والتي تواجدت داخل مطعمها الخاص برفقة عائلتها قررت أن توجه التهاني بفتح الحدود ومن بعدها تقديم الهدية والتي هي عبارة عن عرض موسيقي شعبي وبسبب حماسها الزائد انضمت للفرقة الراقصة وأمسكت بالسيف لتبدأ التمايل على أنغام الآلات الموسيقية القديمة.

ما إن انتشر الفيديو حتى تعرضت الممثلة لهجوم كبير بعدة تغريدات كان منها " اساءه لدينها حرمه متبرجة ترقص بين الرجال هل هذا حلال ولا حرام ؟! يكفي ان هذا يغضب الله عز وجل"...وتابع آخر "عندنة بالبحرين عيب الرقص بالعرضة للرجال فقط كون هذي موروث شعبي الرجال يستخدمونة للحروب او للفرح للرجال فقط"...وجاء في تعليق أحدهم "وانا اقول ترحب وترقص عرضه كل هذا دعايه للمطعم حقها قولي جذي من البدايه عندي مطعم وتعالو عندي"

بعد الجدل الكبير أطلت الممثلة مجدداً بفيديو جديد وجهت من خلاله اعتذارها للشعب البحريني على فعلتها وكذلك لبنات "ديرتها" وأيضاً من جلالة الملك حمد بن عيسى وجميع شيوخ البحرين تحت تعليق "الظفر ما يطلع من اللحم".

الجمهور بدوره كان ما بين من قبل الإعتذار وبين ما لم يجدد في فعلتها أي شيء خطأ ضمن تعليقات كان منها "الإنسان الذكي والواثق من نفسه يعتذر مايكابر ماشاء الله عليك وعلى ذوقك ولطفك وادبك"..وتابع آخر "ايش سوت ماسوت شي غلط عاد اووفر الموضوع"...وجاء في تعليق آخر "قابلين اعتذارج ياحلوه والكل يخطي بس اللي مايعتذر عن هطا عذا اللي ينقال عنها مو متربيه فمسموحه ومعذوره والا تقول مانقبل اعتذارج اقول استريحي بس كل هذا حقد فيكم عليها لانه صارت سيده اعمال وحلوه وصغيره".

خطيب المهرة البحرينية

المهرة البحرينية كانت قد واجهة اتهامات من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أنها السبب في الخلاف والانفصال الذي حدث بين بلقيس وزوجها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث قام بعض النشطاء على السوشال ميديا بتداول صور للمهرة البحرينية مع خطيبها الذي لم تكشف عن هويته وبدأ البعض بالتخمين تارة والتأكيد تارة أخرى أن من يقف في الصورة مع المهرة هو سلطان عبد اللطيف زوج بلقيس.

على إثر هذه الضجة، خرجت المهرة عن صمتها وأكدت قائلة أنها وبلقيس أحباء وأخوات وعلقت: "البيوت أسرار ومن سعى لخرابها أخرج أسرارها".

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