بعد رقصها في الشارع.. المهرة البحرينية تعترف: الغلط راكبني من راسي لرجولي

قدمت الممثلة والفاشنيستا البحرينية المهرة، المعروفة بـ"المهرة البحرينية"، اعتذارًا رسميًا بعدما رقصت في الشارع ترحيبًا بالسعوديين الذين توافدوا على بلادها البحرين بعد قرار فتح منافذ برية بينهما.

وقالت المهرة في مقطع فيديو مصور خاطبت فيه الشعب البحريني: "اعتذار جدًا من أبوي الملك حمد وجميع شيوخنا وكل اخواني وأخواتي من الشعب البحريني، انا ابنتكم وعرفت غلطتي من راسي لرجولي، وجب علي الاعتذار ووجب علكيم تنبيهي، والظفر ما يطلع من اللحم".

وتابعت: "الي حصل عندما نزلت بالأمس بالعرضة بمناسبة دخول السعوديين الى البحرين، واستنكروا أهلي أنني نزلت على الساحة ورزفت (رقصت)، وهذا يخالف عاداتنا وتقاليدنا في البحرين التي كنت اجهلها، انا غلطانة ووجب علي الاعتذار من عيال ديرتي".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداول مقطع فيديو للمهرة البحرينية وهي ترقص "العرضة السعودية" مثيرة استياء البعض من تصرفها والذين اعتبره لا يتلاءم مع عادات وتقاليد البلد الخليجي.

وعلى مدى الأشهر الـ14 الماضية، مُنع المواطنون السعوديون في الغالب من السفر إلى الخارج، بسبب مخاوف من أن السفر الدولي قد يؤدي إلى تفشي الفيروس داخل البلاد.

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