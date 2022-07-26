راكان خالد يصدم الجميع بمظهر أكثر أنوثة.. "ماني راجع للماضي"

أثار المطرب السعودي راكان خالد غضب المتابعين في أحدث ظهور له، فأطلَّ بمظهر أكثر أنثوية وبشعر ناعم طويل.

شارك راكان خالد متابعيه عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو له من داخل السيارة بشعر طويل ناعم وملامح أكثر أنثوية، وشفاه محمرة، وحاجبين مشذبين، مُشيرًا إلى أنه لن يغير من "ستايله" ولن يعود إلى شعره القديم، قائلًا: "بصراحة ماني راجع للماضي.. كدش مدش كشة.. ماني براجع للماضي".

وانهالت التعليقات الساخرة من قبل المتابعين الذين استفزهم طريقته في الحديث، فكتب أحدهم: "🙂 مين اللي ملّزم عليك تغيّر ' ارجع اختفي محد درى عنك".

وانتقد أحد المتابعين محاولاته في أن يكون أكثر أنوثة، مُعلقًا: "استغفرالله العظيم انا ما اعرف الشباب شو ياينهم وين الرجوله يا جماعة".

وراكان مغني سعودي الجنسية، بدأ رحلته الفنية منذ عام 2015م على موقع "يوتيوب"، وقد تخطت بعض الأغاني الخاصة به حاجز الـ17 مليون مشاهدة.