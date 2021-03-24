رامز جلال في "رامز مريض نفسي" رمضان 2021..وهذه تفاصيل البرنامج وبعض أسماء الضحايا

في نفس الوقت من كل عام ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ التسريبات التي تتعلق ببرنامج المقالب الشهير للفنان رامز جلال الذي يُعرض كل عام على شاشة إم بي سي.

وبحسب ما تداولته المواقع والصفحات على السوشال ميديا، فإن رامز جلال سيطل في رمضان 2021 من خلال "رامز مريض نفسي"، وفكرة المقلب هذه المرة سيتم تنفيذها داخل مدينة الملاهي السعودية وسوف يحضر الضيف ويمر ببعض المغامرات وفي النهاية سيسقط من ارتفاع كبير بالمياه.

إلى جانب ما سبق، كشفت بعض الجهات عن بعض ضيوف وضحايا رامز جلال لهذا العام وهم من بعض نجوم كرم القدم المصرية مثل محمد مجدي قفشة، ومحمد هاني، مروان محسن، ومحمود جنش وغيرهم من المشاهير.

الجدير بالذكر أن نقابة الإعلاميين قررت رمضان الماضي منع ظهور رامز جلال والذي كان حينها يقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" وذلك لحين تقنين أوضاعه بعدما تبين للنقابة عدم امتلاكه عضوية أو تصريح لمزاولة مهنة الإعلام.

من جهة أخرى، عبر أحد الأطباء في مصر عن استيائه من اسم برنامج المقالب الجديد لرامز جلال "رامز مريض نفسي"، وقال أستاذ الطب النفسي أحمد عكاشة: "في حالة أن اسم البرنامج بهذا الاسم فعلا، لا يصح إطلاقًا أنه في وقت كل العالم يتجه إلى إزالة الوصمة عن المريض النفسي، فهذا ليس عنوانًا إلّا لإثارة السخرية والتنمر على المريض النفسي".

وتابع قائلا: "يجب على القائمين على هذا البرنامج أن يحاربوا لإزالة الوصمة عن المريض النفسي وألا يكون بهذا الشكل، فنحن نرى أفلاما أجنبية، ولا يمكن أن يظهر المريض النفسي وكأنه مادة للسخرية أو مادة للضحك، فهذا عمل غير خلاق وغير حضاري، عمل ضد كل الأشياء التي تحدث في العالم الآن"، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

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