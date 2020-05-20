هازال كايا بتصريح صادم "لا أريد إنجاب أي أطفال من زوجي"!

أطلت الممثلة التركية الجميلة "هازال كايا" على جمهورها عبر لايف إنستجرام من حسابها الخاص.

وصدمت هازال خلال البث الجمهور بالتحدث عن الأمومة، إذ أكدت أنها لا تؤمن بقدسية الأمومة وأن فكرة الأمومة بحد ذاتها تولد ضغط كبير على النساء.

كما أضافت أنها لا تريد إنجاب أي أطفال من زواجها الحالي لأنها غير مرتاحة وعلقت بـ "إنجاب الأطفال لن يجعلك أفضل من النساء الأخريات".

الجمهور بدوره انقسم بين مؤيد ومعارض لتصريحات العملاقة الصغيرة، وخمن الأغلب أنها لم تكن مستعدة لفكرة الزواج وتكوين عائلة وأنها تسرعت بقرار زواجها.

يذكر أن هازال كايا كانت قد رزقت بطفلها الأول من زوجها "علي أتاي" وأطلقت عليه إسم "فكرت" وقد شاركت صورته الأولى مع الجمهور الذين علقوا بأنه نسخة من والده.

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من جهة أخرى، كانت هازال قد تصدرت حديث السوشال ميديا بسبب فستانها المكشوف مع العلم أن الصورة من مسلسل قديم حمل عنوان "مارال"، وكالعادة لم تلتزم هازال بالصمت وردت بما معناه "طوروا من تفكيركم ولا تحكموا على الناس من مظاهرهم".

يذكر أن شهرة الجميلة التركية بدأت من مسلسل العشق الممنوع بدور "نهال" إلى جانب "بيرين سات وكيفانش"، كما حققت ثنائية ناجحة مع "شاتاي" في مسلسل "أمير وفريحة" بنجاح وصل للعالم العربي.

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