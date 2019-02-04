الفنان الكوميدي رامز جلال

شارك الفنان رامز جلال عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام البوستر الدعائي الرسمي لفيلمه لجديد "سبع البرومبة"، ومن المقرر أن يتم عرضه في دور السينما قريبًا بحسب ما ذكر.

وعلى ما يبدو أن رامز جلال سيظهر بشخصية شقيقه الفنان ياسر جلال والذي قام بأدائها في مسلسل "رحيم" الذي تم عرضه شهر رمضان الماضي، وظهر رامز وهو يضع لحية تشبه لحية شقيقه في المسلسل، مما دفع الجمهور للشعور بالفضول والحماس لمتابعة الفيلم ومعرفة ماهية قصته.

وكان النجم الكوميدي قد شارك فيديو الإعلان الترويجي لفيلمه الجديد "سبع البرومبة" وأرفقه بتعليق قال فيه: " بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر سبع_البرمبه .. قريبا".

View this post on Instagram A post shared by Ramez Galal (@ramezgalalac) on Feb 1, 2019 at 3:44am PST

الجدير ذكره أن آخر أعمال الفنان رامز جلال السينمائية هي فيلم "رغدة متوحشة" والذي شارك معه كوكبة من النجوم المميزين في مصر ومن بينهم بيومي فؤاد وريهام حجاج والعديد من الأسماء الأخرى.