رامز جلال يغير المقلب ويفاجئ أبو المعاطي زكي..والصراخ سيد الموقف!

ضيف حلقة الليلة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" هو الناقد الرياضي "أبو المعاطي زكي".

رامز في بداية الحلقة غير تفاصيل المقلب، إذ بدلاً من أن يظهر للضيف من وراء صورته فاجأ الضيف بالهروج من صورة أخرى ليعلن بدأ سيطرته على الحلقة.

أبو المعاطي فاجأ الجميع بـ صراخه وخوفه الذي أثار ضحك الجمهور ضمن تعليقات جاء فيها "ابوالمعاطي انسان محترم وثقيل جداً، لكن مع رامز اتبهذل اخر بهذله"، وأضاف آخر " رامز مو صاحي وربي حزنت على الضيف"، وكان هنالك تعليق أيضاً على المكياج الذي وضعه الضيف قبل الحلقة "يا خسارة الكونسيلر".

وكالعادة ختام الحلقة كان سقوطه في بركة المياه، وحاول أن يسحب رامز معه إلا أنه لم يفلح.

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