هذا هو خطيب إلهام علي.. يصغرها بـ 5 سنوات!

تتصدر الممثلة السعودية "إلهام علي" حديث السوشال ميديا بعد أن كشفت عن هوية خطيبها التي كانت مجهولة خلال الفترة الماضية وأكدت أنه من الوسط الفني ويعمل كممثل واسمه خالد وهو من الرياض، أما عن سبب إخفاء علاقتهما أنها لا تريد أن تركز الصحافة على حياتها الخاصة على الرغم من أن زوجها لا مشكلة عنده في ذلك.

الشاب السعودي والذي يدعى "ريان جيلر" كشف عن صورة خطيب الممثلة وأرفقها بتعليق "مبروك وعشرة دايمة".

خطيب إلهام وبحسب المتداول هو "خالد صقر" من مواليد 1990، أي انه أصغر منها بـ 5 سنوات وكان بدأ العمل الفني في عام 2011 بأدوار في الدراما السعودية، ثم انتقل للأفلام القصيرة ومنها "الشقة 6" و"كمان"، "الفلم الكذبي" وحاز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الشباب للأفلام عن فيلم "عطوى".

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