الفنانة الكويتية فاطمة الصفي تكشف عن طبيعة مرضها بعد ظهورها بوجه متورّم (صور)

في أحدث إطلالة لها، ظهرت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي بوجه متورّم، وهو ما جعل الكثير من متابعيها يطرح عليها تساؤلات، لتقوم فيما بعد بالتوضيح والشرح عن طبيعة المرض الذي تسبب لها بهذه التورمات في وجهها.

وقامت فاطمة الصفي بمشاركة مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستغرام، وظهرت بشكل مغاير عما اعتاد عليه الجمهور، والبعض كان مصدومًا بعد أن رآها بوجه متورّم، فما كان من الفنانة الكويتية إلّا أن توضح أسباب هذا التورم مؤكدة أن الحساسية هي السبب الرئيسي.

وتابعت قائلة: "على أن يومها ويهي منتفخ من الحساسية وعيوني وارمه على أن شكلي طلع غير..حبيت طريقة ان الفاونديشن خفيف خفيف والخدود الوردية شكلي بعتمدها تخلي الوجه فرش من زمان مو خاطه الكحل الغامق تحت غيني والله طلعت غير احب المكياج الخفيف ترى تعبانه على الريأكشنات".

على الصعيد الفني، من المقرر أن تشارك فاطمة الصفي مع الفنانة الكويتية حياة الفهد في مسلسل "أم هارون"، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير العمل قريبًا، وهناك العديد من الأسماء التي ستشارك أيضًا وأبرزهم: فخرية خميس، أحمد الجسمي، محمد العيدروسي ومحمد العلوي وغيرهم.

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