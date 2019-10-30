فايز المالكي يتعرض لهجوم بعد تقليده لشخص سوداني في أحدث أعماله: "تقليد من النوع الرخيص"!

حالة من الجدل أثارها الفنان فايز المالكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ترويجه لأحدث أعماله وظهوره في مقطع دعائي وهو يقوم بتقليد شخصية من الجنسية السودانية عبر شاشة إم بي سي.

واعتمد المالكي الزي التقليدي للشخص السوداني وقام بصبغ بشرته باللون الأسود لتقديم مشهد لرجل سوادني بطريقة ساخرة، وهو ما جعله عرضه للانتقادات من قبل روّاد مواقع التواصل، فكتب له أحد المتابعين قائلًا: "لا فكرة لا اداء لا تمثيل..حتى اللهجة ما في اي اجتهاد وقاعد يعيد الكلمة عشر مرات.. يا رجل اعتق التمثيل وخليك في شغل الجمعيات الخيرية والله اصرف".

بينما قال له شخص آخر: "شيء مقزز جدًا هذا مش تمثيل ولا يقترب من التمثيل أبدًا، هذا تقليد ومن النوع الرخيص"، وتابع متابع آخر قائلًا: "يجب فوراً رفع قضية في البرنامج من المحاميين والحقوقيين .. زمن المهازل انتهى".

من جهتها، تحركت قناة إم بي سي لمعالجة الوضع بعد الحملة الشرسة التي شنها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل، وقامت بحذف المقطع الدعائي لمسلسل "سريع سريع" لفايز المالكي من جميع الحسابات على السوشيال ميديا.

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