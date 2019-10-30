بالفيديو: بكاء بلقيس أمام الكاميرات بعد حديثها عن ابنها..فما القصة؟

حلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي ضيفة على أحد الندوات مؤخرًا، وتناقل عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي على وشك البكاء بعد حديثها عن ابنها.

وكان السؤال الذي أجابت عليه بلقيس هو كيف تتعامل مع موضوع ترك ابنها في بعض الأحيان من أجل سفريات العمل، ومن الواضح أن هذا السؤال كان مؤثرًا بالنسبة لها، حيث تذكرت والدتها التي كانت تردد دائمًا دعوات لأولادها مع كل خفقة قلب، ولفتت أنها كانت تعتبر والدتها تبالغ في هذا الأمر قبل أن تدرك معناه الحقيقي عندما أصبحت أمًا.

وبعد حديثها هذا كانت بلقيس على وشك البكاء بسبب تأثرها بهذا الموضوع، حيث قالت لمن طرح عليها السؤال: "مسكتيني في المكان اللي يوجعني"، ولكنها أضافت في النهاية قائلة أنها تستودع ابنها "تركي" عندما تسافر وتتركه في أيدٍ أمينة مع أهل زوجها، مؤكدة أنها لا تملك إلا خيارين إما فعل ذلك أو البقاء في المنزل والتخلي عن طموحاتها.

وكانت بلقيس قد تلقت تكريمًا منذ فترة وجيزة خلال حفل افتتاح ممر المشاهير في دبي، ونشرت ذلك عبر حسابها على إنستغرام وعلقت: "وأصبحت لدي نجمة في ممر المشاهير في دبي.. زوروا نجمتي في دبي وسلموا عليها".

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