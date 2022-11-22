رامز جلال ينفي خبر فقدان بصره بصورة مع غاريث بيل

رد النجم المصري، صاحب أشهر برامج للمقالب، رامز جلال على الشائعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابته بالعمى واعتزاله التمثيل.

وظهر رامز جلال بصحبة اللاعب جاريث بيل، نجم منتخب ويلز، خلال حضوره مونديال كأس العالم 2022 في قطر.

ونشر رامز الصورة، عبر حسابه على موقع (إنستغرام)، وعلق: (جاريث بيل.. رامز جلال، كأس العالم قطر2022).

وتصدر خبر انتشار الفنان بالعمى وفقدان بصر إحدى عينيه (تريند) محرك البحث الشهير (غوغل.

بدوره أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عدم صحة ما أثير بشأن إصابة رامز جلال بالعمى، واصفاً كل ما تردد في هذا الشأن بالشائعات.