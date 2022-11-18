فقدان رامز جلال لبصره و اعتزاله يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تعرض جمهور ومحبو الفنان رامز جلال نجم مقالب رمضلن لصدمة كبيرة بعد انتشار الكثير من المنشورات المتداولة عن إصابته بفقدان بصره في العين اليسرى، واعتزاله تقديم برامج المقالب.

مصدر مقرب من الفنان أكد أن رامز بصحة جيدة وأخبار فقدان بصره ما إلا شائعات مغرضة، وأنه ناقش الفنان بشأن التحضير لبرنامج المقالب المقرر عرضه في رمضان المقبل كذلك ناقش معه أنور التصوير.

أما عن أعماله الفنية فكان رامز جلال قد أعلن سابقاً عن فيلمه الجديد والذي حمل عنوان (أخي فوق الشجرة)، وأنه كان يستعد لتصوير الفيلم بمشاركة كل من تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ويزو، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.