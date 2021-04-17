(رامز عقله طار): إتهام رامز جلال بالتحرش بالراقصة لورديانا!

أثار المحامي طارق العوضي الجدل بعد اتهام الفنان رامز جلال بتحرشه بالراقصة لورديانا.وكتب العوضي عبر حسابه بموقع (فيسبوك): (ما قاله وفعله رامز جلال مع الراقصه لورديانا ( تحرش ) ويجب مراعاة مثل تلك الامور في كافة البرامج والمسلسلات والافلام !!؟؟؟).

وكانت الراقصة لورديانا حلت ضيفة في الحلقة الثالثة من برنامج (رامز عقله طار)، مع مغني المهرجانات حمو بيكا، وخلال المقلب المدبر للنجمين، يقوم رامز جلال بالتصويب على ضحايا برنامجه من خلفهم دون أن يرونه أثناء تأديتهم إحدى الألعاب في مدينة الملاهي، وقبل توجيه رامز مسدس الألعاب تجاه جسد لوردينا قال تعليقًا على ذلك: (دي أفضل ضربة في حياتي)، حسب موقع في الفن.

رنامج رامز جلال "رامز عقله طار" يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على "MBC مصر" الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 12:00 منتصف الليل، وكانت "mbc مصر" طرحت البرومو الرسمي لبرنامج "رامز عقله طار"، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.