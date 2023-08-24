رامي حنا يعود للشاشة كـ مخرج - تفاصيل مسلسل ع أمل

تناقلت عدد من الصفحات الفنية أنباء عن عودة المخرج السوري رامي حنا إلى التلفزيون في عمل جديد من المتوقع أن يكون مسلسل عربي مقتبس من دراما تركية.

عودة رامي حنا إلى التلفزيون

أشارت هذه الصفحات إلى المخرج السوري رامي حنا يستعد للعودة إلى الجمهور، حيث كانت آخر أعماله الإخراجية مسلسل البريئة للنجمة اللبنانية كارمن بصيبص.

وقالت الأنباء إن المسلسل من المفترض أن يحمل اسم "ع امل" ومن الأسماء المرشحة للبطولة الفنان السوري مهيار خضور وتشاركه البطولة الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن.

وتشير المصادر إن المسلسل المفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل، ومكون من 30 حلقة، وأردفت إن العمل من المتوقع أن يكون من كتابة نادين جابر.

ويُشار إلى أن هناك بعض الأنباء المتضاربة حول أن العمل مقتبس من دراما تركية، وما زالت جميع الانباء المنتشرة حول العمل غير مؤكدة.

أعمال رامي حنا الإخراجية

وبعيدًا عن التمثيل قدم حنا عدد من الأعمال المميزة كمخرج التي أثبت فيها جدارته في هذا المجال، وبدأ مشواره في عالم الإخراج عام 2007 من خلال مسلسل عنترة، وقدم بعدها العديد من المسلسلات أبرزها: