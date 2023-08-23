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مسلسل "مارجارسوس" التركي يثير الجدل.. مثليّة جنسيّة و عنصريّة ضد العرب

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 23 آب / أغسطس 2023 - 04:11
مسلسل مارجارسوس
مسلسل مارجارسوس

حالة من الجدل والتعليقات أثارها مسلسل "ماجارسوس" التركي بعد عرض ما يقارب الـ 3 حلقات منه على قناة Blue TV التركيّة.

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مسلسل ماجارسوس يثير الجدل
 

أشاد العديد من النجوم الاتراك والنقّاد بالمسلسل سواء من ناحية السيناريو أو القلصة التي تناقش العديد من القضايا الاجتماعي والاقتصادية في تركيا، وتتناولها بأسلوب مميز على حد تعبيرهم.
 

وبالرغم من الإشادة الكبيرة من قبل النجوم عليه إلا أنه أثار جدلًا كبيرًا خاصة بعد عرض الحلقة الثانية منه التي اكّدت عنصريّة الاتراك تجّاه العرب وتفضيلهم للغرب وهو ما بدا واضحًا جدًا في أحداث العمل مما تسبب بحملة كبيرة ضده.
 

وكان اكثر ما عرض العمل للانتقاد والهجوم هو ترويجه للمثلية الجنسية، من خلال قصة إحدى البطلات وعلاقتها مع فتاة، والتعامل مع هذه العلاقة على انها امر طبيعي ولا مشكلة فيه.

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تفاصيل مسلسل ماجارسوس
 

يلعب دور البطولة في المسلسل كل من النجم التركي "تشاغلار أرطغرل" وميرف ديزدار وأتيس بين وبوركو شايددار بالإضافة الى نجوم آخرين.
 

وكان النجم التركي تشاغلار أرطغرل قد ظهر أكثر من مرة بزيادة وزن ملحوظة، وصرح حينها انه تعمد الأمر من أجل دور جديد له، ليتضح انه هذا المسلسل.

وتدور قصة ماجارسوس حول عائلة تركيّة تتاجر في الثمار الحمضيّة في منطقة ساحليّة وصراع هذه العائلة مع قوى أجنبيّة تحاول السيطرة على منطقتهم وتجارتهم.

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