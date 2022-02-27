رامي صبري يضع أصالة في موقف محرج.. والمتابعون "عيب عليه يفشلها"!

وضعت الفنانة السورية أصالة نصري نفسها في موقف محرج بعدما حاولت الإشادة بفيديو كليب الفنان المصري رامي صبري رغم عدم صدوره بعده.

شاركت رامي صبري متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" بوستر دعائي لأغنيته الجديدة بعنوان "مع نفسي"، وأرفقها بتعليق: "فيديو كليب "مع نفسي" سيصدر غدًا على قناة "يوتيوب" وجميع تطبيقات الأغاني في الساعة 5 مساءً".

وأعربت أصالة عن حماسها بتعليق، كتبت فيه: "بتجنن الأغنية راموتي"، ليرد عليها الفنان بـ"لسة منزلتش يا حبيبتي" مُرفقًا تعليقه بإيموجي وجه يضحك وقلب أحمر؛ وهو ما وضعها في موقف محرج خاصة أن تعليقها يدل على عدم سماعها للأغنية فكيف لها أن أعجبت بالأغنية دون سماعها.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مدافع وساخر، فكتب أحدهم منتقدًا رد رامي، وكتب: "مفروض هو ما يحرجها من باب الأدب يعني".

وأضافت أخرى: "عيب عليه يفشلها هيج ممكن يتجاهل التعليق افضل"، وكتبت إحداهن "من الاحترام بهالموقف يقرا ويسكت او يقولها خاص مب علني الشخص يجاملك لمعزته لك وتحرجه عام موقف سخيف".

وكتبت إحداهن ساخرة: "هههههههههههههه اذ سلكت لطبخه اختي وانا م اكلتها اصلاً"، وأضافت أخرى "كأنها جماعة اول تعليق 😂".

يذكر أن رامي صبري وأصالة تعاونا معًا في فيديو كليب "مش فاكر"، الذي حقق على قناة الفنانة على موقع "يوتيوب" أكثر من 44.2 مليون مشاهدة.



