فيديو مسرب لرأي أصالة وإليسا بـ"أصحاب ولا أعز".. وانتقاد لإياد نصار!

ما زال فيلم "أصحاب ولا أعز" يثير جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مدافع ومهاجم، فمنهم من أحب العمل ومنهم من انتقد جرأته وتخطيه الحود وترويجه للفسوق والمثلية الجنسية، حتى أن النجوم أبدوا رأيهم بالعمل.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو مسرب يجمع الفنانة السورية أصالة نصري وزميلتها الفنانة اللبنانية إليسا تتناقشان فيه عن أدوار الممثلين في العمل وتقيمان إحترافية أدائهم، حيث تظهر أصالة في الفيديو تتجهز لحفل "صناع الترفيه" الذي قيم قبل يومين في الرياض.

ونشر مقطع الفيديو خبير التجميل بسام فتوح عبر خاصية "إنستغرام ستوري" أثناء وضع أصالة المكياج استعدادًا لأدائها الغنائي، حيث يمكننا سماع إليسا تتحاور مع إحدى السيدات التي تساءلت قائلة: "مين اللي أكلت الجو؟ منى؟"، لتجيبها إليسا "منى زكي مش معقول شو شطورة، بس إياد أقل منها، حتى عادل كرم شطور".

وشاركت أصالة في حديث السيدتين، قائلة: "أقل منها"، كإشارة إلى إياد نصار.

إليسا تدافع عن منى زكي



والجدير بالذكر أن إليسا كانت إحدى المدافعات عن منى زكي بعدما تعرضت الأخيرة لهجوم عنيف من المشاهدين لظهورها في مشهد اعتبره البعض إباحي واستخدامها ألفاظًا خادشية للحياء، حيث نشرت إليسا تغريدة، كتبت فيها: "مؤسف جدا اللي عم بتشوفوه عن أصحاب ولا أعز، بعدنا بعاد كتير عن تقبل الآخر واحترام الناس هيك بنفكر وبنعالج الأمور".

وأضافت: "لازم نتستر عليها، تأخر التقبل سنوات ضوئية، تحية احترام عظيمة لكل أبطال الفيلم، وخاصة القديرة منى زكي اللي عم تتعرض لأسوأ حملة .. كل الحب".





وكتبت في تغريدة أخرى: "ليش عم نرجع لورا؟ كانت أفلامنا فيها عري وقبلات ومشاهد جنسية وكنا نتقبلها ونحضرها وما يصير أزمات. ليش عم نرجع لورا بدل ما نتقدم بمنطق التقبل والحرية؟حاج نتخبا!! بالنهاية اللي مش موافق ما يحضر. المنصة منا إلزامية والفيلم متوفر لمن يريد وما عم ينفرض عا كل الناس … أنا شخصيا كتير حبتو".

أصالة نصري تدافع عن منى زكي



من جهة أخرى، أبدت أصالة دعمها لمنى زكي وطاقم العمل وأشادت بالعمل ككل، وكتبت عبر حسابهاعللى "إنستغرام": "من حسن حظّي تابعت مبارح هالفيلم الرّهيب المُتقنّ بشكلّ رائع وحوار ذكي وتمثيل عبقري وبخصّ منى ذكي الّلي ما شفت بحياتي حدا صادق وحقيقي متلها هالست بتستحقّ التكريم والمديح والتشجيع لأنها نجمة إبداع وفنّ مالهم مثيل".

وأضافت : "تسمّرت مكاني طول مدّة الفيلم واستمتعت وانبهرت بالفنّ والتحدّي والفكرة والإخراج والحوار ونادين لبكي المو معقوله وإيّاد نصّار الرّهيب وجورج خبّاز العبقري وهالبنت الصغيرة المستفزة الّلي خلّتني أتمنّى من جوّا قلبي ألطشها كفّين على وشها خلّيها غصبن عنها ما تطلع من البيت".

وتابعت: "الفيلم رهيب مُنافس للأفلام الأجنبية بحرص أكتر وأكيد أدب أكتر واحترام أكتر لأنّه الأجنبي منّ هالقصص أكتر بكتير حرية وأكثر جرأة بالحكي والصور أنا جدّاً فخورة بها لمستوى من الأفلام وعكس صور بتصير بكلّ المجتمعات على حد سواء وبنفس النسب".

واختتمت منشورها: "براڤو براڤو براڤو يا سيدات وياأساتذه رفعتوا رأسنا وأسعدتونا".

