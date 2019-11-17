رامي صبري يفتح النار على الجمهور بسبب أغاني المهرجانات.. هل فشل ألبومه السبب؟ (صورة)

فتح المطرب المصري رامي صبري، النار على الجمهور، بسبب اتجاهه لأغاني المهرجانات والاستماع إليها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وانتقد رامي الجمهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "هي الناس مبقتش بتسمع كويس ليه!.. هو الجمهور اتغير لدرجة إن شغل المهرجانات بقي بيتسمع أكتر من الأغاني.. هو ايه اللي حصل؟!".

وتابع: "يعني يا ريت الجمهور يقدر المجهود والشغل المحترم اللي إحنا بنعمله.. مينفعش الترند يبقي مهرجانات ! عيب".



يُشار إلى أن رامي صبري طرح ألبومه الجديد "فارق معاك" منذ 3 أشهر تقريبًا، والذي يضم 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

ولاقى منشور صبري رواجًا واسعًا على السوشيال ميديا وتفاعل معه العديد من المتابعين، حيث لم يسلم من السخرية والهجوم، فأكد كثيرون أن فشل ألبومه الجديد وراء هجومه على أغاني المهرجانات.

واتهم آخرون المطرب الشاب بالحقد على مقدمي هذا اللون من الأغاني، بينما هو يعاني من عقدة تقليد الهضبة عمرو دياب في مضمون أغانيه و"اللوك" الشخصي الذي يظهر به دائمًا، حسب تعليقاتهم.



ورفض قطاع عريض من الجمهور، انتقادات الفنان الشاب لهم، مشيرين إلى أنه لا يصح أن يملي على الناس ما يسمعونه، وأن كل شخص حر في اختيار اللون الذي يحب أن يستمع إليه سواء شعبي أو رومانسي أو أغاني مهرجانات.

وكان رامي صبري قد واجه في أغسطس الماضي اتهامًا من مواطنه الفنان هيثم سعيد، بسرقة لحن أغنيته "تاني" التي طرحها عام 2017، والذي يتشابه مع لحن أغنية "بتاع بنات" التي طرحت ضمن ألبوم رامي صبري الجديد.

وكتب هيثم سعيد عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "لما أسمع أغنية رامي صبري بتاع بنات اللي هيا هيا أغنية هيثم سعيد تاني!".

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي اتهم فيها رامي صبري بالسرقة؛ إذ طالته اتهامات عدة من قبل، فقد واجه اتهامًا بسرقة ألحان أخرى مثل أغنية "أنا بنسى نفسي"، واتهم بسرقة لحنها من عمرو مصطفى، وكذلك في أغنية "قلت إيه" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

كما اتُهم بسرقة لحن أغنية "غالي"، والذي وجده الجمهور يشبه "c'est la vie" للشاب خالد.

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