نانسي عجرم تخطف الأنظار بـ"فستان أصفر.. والجمهور يطالبها بالمزيد!

أحيتت الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" مؤخراً حفل فني في دبي للإحتفال بالذكرى الـ 25 لرويال ميراج/ دبي.

وخطفت عجرم الأضواء من لحظة وصولها بإطلالة ناعمة تناسب شخصيتها، إذ إختارت فستان أصفر طويل مع قصة صدر V neck من تصميم المصمم العالمي "إيلي صعب"، ونسقت معه عقد بسيط واساور بتصميم ناعم باللون الذهبي، وأكملت اللوك بستايل شعر ويفي ومكياج ناعم. صور نانسي لاقت انتشار واسع عبر السوشال ميديا وحظيت بإعجاب نقاد الموضة والمختصين والجمهور العربي.

ومن المعروف أن نانسي تفضل الألوان الكلاسيكية "الأبيض والأسود" في إطلالاتها، إلا أن اللون الأصفر ناسبها وهو ما دفع الجمهور لمطالبتها بارتداء مثل هذه الألوان لأنها تليق بها على حسب وصفهم.

من جهة أخرى تستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي في قبرص " "cratos premium hotel" في 23 من الشهر الحالي، كما تتواجد في مصر بتاريخ 14 من كانون الأول لإحياء حفل في الجامعة الألمانية تعود أرباحه لمؤسسة "أنا إنسان" الخيرية.

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