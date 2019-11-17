مشاكسات راغب علامة مع أحلام لا تنتهي..شاهدوا كيف استفزها في أول عرض مباشر (فيديو)

انطلقت يوم أمس السبت أولى حلقات العرض المباشر من برنامج المواهب الغنائية العربية "ذا فويس" في موسمه الخامس، وكانت المنافسة بين أصوات المشتركين والمدربين في أشدها، وخاصة بين كل من راغب علامة وأحلام اللذان لا يضيعان أي فرصة ليستفز أحدهما الآخر خلال جميع الحلقات التي عُرضت.

وكان الجدال هذه المرة وقع بين أحلام وراغب علامة بسبب المشترك رضوان الأسمر، حيث بعد انتهائه من تقديم وصلته الغنائية التي أبهر فيها الجميع وأظهر قوة موهبته الفنية، لم تتمالك أحلام نفسها وقاطعت الجميع لتقول له: "انت بخييييل"، إشارة منها أنه لم يقدم كل ما لديه على المسرح وأنه لا يزال يملك المزيد ليطربها ويطرب الجمهور.

وبعد أن توجهت أحلام إلى المسرح لتعود مرة أخرى وتقول لرضوان "انت بخيل"، لحقها راغب مباشرة وكعادته لم يوافقها في رأيها وعارضها بشدة، مؤكدًا أن رضوان الأسمر أمتع وأبدع وعلى عكس ما قالته أحلام فإنه كريم فنيًا ويستحق الإشادة.

الجدير ذكره أن سميرة سعيد اختارت رضوان الأسمر ليكمل مشواره معها في منافسات "ذا فويس"، مؤكدة أنها محظوظة لامتلاكها مثل هذه الموهبة في فريقها، وأنها تراهن عليه للفوز في اللقب هذا العام وانتزاعه من باقي المدربين وهم أحلام وراغب وحماقي.

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